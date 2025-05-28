シグナルセクション
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  79  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 52%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 748
利益トレード:
8 211 (69.89%)
損失トレード:
3 537 (30.11%)
ベストトレード:
537.05 USD
最悪のトレード:
-886.43 USD
総利益:
88 265.83 USD (1 255 117 pips)
総損失:
-71 556.46 USD (1 326 500 pips)
最大連続の勝ち:
47 (134.77 USD)
最大連続利益:
721.43 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
6 062 (51.60%)
短いトレード:
5 686 (48.40%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
1.42 USD
平均利益:
10.75 USD
平均損失:
-20.23 USD
最大連続の負け:
10 (-630.33 USD)
最大連続損失:
-1 604.55 USD (2)
月間成長:
-5.72%
年間予想:
-70.32%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 315.54 USD (14.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.47% (6 296.48 USD)
エクイティによる:
39.11% (12 395.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 2436
EURAUD 1446
EURUSD 1020
GBPCAD 785
USDCAD 718
AUDCAD 717
AUDUSD 664
GBPUSD 603
NZDUSD 545
EURJPY 468
EURCAD 418
AUDNZD 393
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 82
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
USDCAD -1.2K
AUDCAD 2.4K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 476
EURCAD 97
AUDNZD 217
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 87
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD -22K
EURAUD -19K
EURUSD 603
GBPCAD -33K
USDCAD -18K
AUDCAD 18K
AUDUSD 1K
GBPUSD -6.5K
NZDUSD 827
EURJPY 3.7K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.5K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 2.8K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +537.05 USD
最悪のトレード: -886 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +134.77 USD
最大連続損失: -630.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
レビューなし
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
