いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 ADNBrokerCFD-Server 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 2.34 × 68 VantageInternational-Live 7 2.91 × 358 Bybit-Live 4.25 × 20 Exness-MT5Real31 12.17 × 12 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 Exness-MT5Real27 20.20 × 5 VantageInternational-Live 10 26.00 × 1