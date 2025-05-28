- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 784
Gewinntrades:
8 236 (69.89%)
Verlusttrades:
3 548 (30.11%)
Bester Trade:
537.05 USD
Schlechtester Trade:
-886.43 USD
Bruttoprofit:
88 311.66 USD (1 259 481 pips)
Bruttoverlust:
-71 570.35 USD (1 328 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (134.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
721.43 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.55%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
246
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.65
Long-Positionen:
6 088 (51.66%)
Short-Positionen:
5 696 (48.34%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
1.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-630.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 604.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-5.92%
Jahresprognose:
-71.83%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 315.54 USD (14.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.47% (6 296.48 USD)
Kapital:
39.11% (12 395.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2446
|EURAUD
|1446
|EURUSD
|1023
|GBPCAD
|785
|AUDCAD
|719
|USDCAD
|718
|AUDUSD
|664
|GBPUSD
|603
|NZDUSD
|545
|EURJPY
|478
|EURCAD
|424
|AUDNZD
|396
|AUDCHF
|283
|CADCHF
|254
|EURCHF
|230
|GBPCHF
|229
|EURGBP
|215
|GBPAUD
|84
|AUDSGD
|73
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|3.5K
|EURAUD
|952
|EURUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-572
|AUDCAD
|2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|484
|EURCAD
|106
|AUDNZD
|219
|AUDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|EURCHF
|617
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|89
|AUDSGD
|14
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|-21K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|772
|GBPCAD
|-33K
|AUDCAD
|18K
|USDCAD
|-18K
|AUDUSD
|1K
|GBPUSD
|-6.5K
|NZDUSD
|827
|EURJPY
|4.6K
|EURCAD
|-10K
|AUDNZD
|-4.3K
|AUDCHF
|5.2K
|CADCHF
|5.5K
|EURCHF
|-2.1K
|GBPCHF
|5.8K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|3.2K
|AUDSGD
|-1.1K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +537.05 USD
Schlechtester Trade: -886 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +134.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -630.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
79 USD pro Monat
52%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
31
95%
11 784
69%
100%
1.23
1.42
USD
USD
39%
1:500