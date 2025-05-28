SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 79 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 784
Gewinntrades:
8 236 (69.89%)
Verlusttrades:
3 548 (30.11%)
Bester Trade:
537.05 USD
Schlechtester Trade:
-886.43 USD
Bruttoprofit:
88 311.66 USD (1 259 481 pips)
Bruttoverlust:
-71 570.35 USD (1 328 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (134.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
721.43 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.55%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
246
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.65
Long-Positionen:
6 088 (51.66%)
Short-Positionen:
5 696 (48.34%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
1.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-630.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 604.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-5.92%
Jahresprognose:
-71.83%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 315.54 USD (14.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.47% (6 296.48 USD)
Kapital:
39.11% (12 395.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 2446
EURAUD 1446
EURUSD 1023
GBPCAD 785
AUDCAD 719
USDCAD 718
AUDUSD 664
GBPUSD 603
NZDUSD 545
EURJPY 478
EURCAD 424
AUDNZD 396
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 84
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
AUDCAD 2.4K
USDCAD -1.2K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 484
EURCAD 106
AUDNZD 219
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 89
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD -21K
EURAUD -19K
EURUSD 772
GBPCAD -33K
AUDCAD 18K
USDCAD -18K
AUDUSD 1K
GBPUSD -6.5K
NZDUSD 827
EURJPY 4.6K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.3K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 3.2K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +537.05 USD
Schlechtester Trade: -886 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +134.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -630.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Keine Bewertungen
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TK Shot2
79 USD pro Monat
52%
0
0
USD
26K
USD
31
95%
11 784
69%
100%
1.23
1.42
USD
39%
1:500
Kopieren

