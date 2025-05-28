시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 79 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 254
이익 거래:
8 573 (69.96%)
손실 거래:
3 681 (30.04%)
최고의 거래:
537.05 USD
최악의 거래:
-886.43 USD
총 수익:
89 284.62 USD (1 315 162 pips)
총 손실:
-73 531.06 USD (1 375 386 pips)
연속 최대 이익:
47 (134.77 USD)
연속 최대 이익:
721.43 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.55%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
401
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.49
롱(주식매수):
6 329 (51.65%)
숏(주식차입매도):
5 925 (48.35%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
10.41 USD
평균 손실:
-19.98 USD
연속 최대 손실:
10 (-630.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 604.55 USD (2)
월별 성장률:
-10.05%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 315.54 USD (14.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.47% (6 296.48 USD)
자본금별:
39.11% (12 395.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 2563
EURAUD 1446
EURUSD 1054
GBPCAD 785
AUDCAD 756
USDCAD 723
AUDUSD 682
GBPUSD 658
NZDUSD 565
EURJPY 538
EURCAD 477
AUDNZD 409
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURGBP 230
EURCHF 230
GBPCHF 229
GBPAUD 130
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 952
EURUSD 4.8K
GBPCAD -572
AUDCAD 2.4K
USDCAD -2.4K
AUDUSD 2K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 534
EURCAD 152
AUDNZD 196
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURGBP -1.6K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
GBPAUD 161
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD -14K
EURAUD -19K
EURUSD 1.7K
GBPCAD -33K
AUDCAD 15K
USDCAD -24K
AUDUSD -730
GBPUSD -5.4K
NZDUSD 30
EURJPY 8K
EURCAD -6.7K
AUDNZD -5.8K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURGBP -1.3K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
GBPAUD 7.8K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +537.05 USD
최악의 거래: -886 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +134.77 USD
연속 최대 손실: -630.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.


리뷰 없음
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
