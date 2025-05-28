- 자본
- 축소
트레이드:
12 254
이익 거래:
8 573 (69.96%)
손실 거래:
3 681 (30.04%)
최고의 거래:
537.05 USD
최악의 거래:
-886.43 USD
총 수익:
89 284.62 USD (1 315 162 pips)
총 손실:
-73 531.06 USD (1 375 386 pips)
연속 최대 이익:
47 (134.77 USD)
연속 최대 이익:
721.43 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.55%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
401
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.49
롱(주식매수):
6 329 (51.65%)
숏(주식차입매도):
5 925 (48.35%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
10.41 USD
평균 손실:
-19.98 USD
연속 최대 손실:
10 (-630.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 604.55 USD (2)
월별 성장률:
-10.05%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 315.54 USD (14.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.47% (6 296.48 USD)
자본금별:
39.11% (12 395.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2563
|EURAUD
|1446
|EURUSD
|1054
|GBPCAD
|785
|AUDCAD
|756
|USDCAD
|723
|AUDUSD
|682
|GBPUSD
|658
|NZDUSD
|565
|EURJPY
|538
|EURCAD
|477
|AUDNZD
|409
|AUDCHF
|283
|CADCHF
|254
|EURGBP
|230
|EURCHF
|230
|GBPCHF
|229
|GBPAUD
|130
|AUDSGD
|73
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|952
|EURUSD
|4.8K
|GBPCAD
|-572
|AUDCAD
|2.4K
|USDCAD
|-2.4K
|AUDUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|534
|EURCAD
|152
|AUDNZD
|196
|AUDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|EURGBP
|-1.6K
|EURCHF
|617
|GBPCHF
|1.3K
|GBPAUD
|161
|AUDSGD
|14
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|-14K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCAD
|-33K
|AUDCAD
|15K
|USDCAD
|-24K
|AUDUSD
|-730
|GBPUSD
|-5.4K
|NZDUSD
|30
|EURJPY
|8K
|EURCAD
|-6.7K
|AUDNZD
|-5.8K
|AUDCHF
|5.2K
|CADCHF
|5.5K
|EURGBP
|-1.3K
|EURCHF
|-2.1K
|GBPCHF
|5.8K
|GBPAUD
|7.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +537.05 USD
최악의 거래: -886 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +134.77 USD
연속 최대 손실: -630.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
