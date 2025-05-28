SeñalesSecciones
TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 52%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 748
Transacciones Rentables:
8 211 (69.89%)
Transacciones Irrentables:
3 537 (30.11%)
Mejor transacción:
537.05 USD
Peor transacción:
-886.43 USD
Beneficio Bruto:
88 265.83 USD (1 255 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-71 556.46 USD (1 326 500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (134.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
721.43 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.55%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
246
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.65
Transacciones Largas:
6 062 (51.60%)
Transacciones Cortas:
5 686 (48.40%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
1.42 USD
Beneficio medio:
10.75 USD
Pérdidas medias:
-20.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-630.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 604.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
-5.72%
Pronóstico anual:
-70.32%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 315.54 USD (14.99%)
Reducción relativa:
De balance:
15.47% (6 296.48 USD)
De fondos:
39.11% (12 395.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 2436
EURAUD 1446
EURUSD 1020
GBPCAD 785
USDCAD 718
AUDCAD 717
AUDUSD 664
GBPUSD 603
NZDUSD 545
EURJPY 468
EURCAD 418
AUDNZD 393
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 82
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
USDCAD -1.2K
AUDCAD 2.4K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 476
EURCAD 97
AUDNZD 217
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 87
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD -22K
EURAUD -19K
EURUSD 603
GBPCAD -33K
USDCAD -18K
AUDCAD 18K
AUDUSD 1K
GBPUSD -6.5K
NZDUSD 827
EURJPY 3.7K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.5K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 2.8K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +537.05 USD
Peor transacción: -886 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +134.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -630.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
No hay comentarios
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
