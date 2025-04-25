- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 577
盈利交易:
973 (61.69%)
亏损交易:
604 (38.30%)
最好交易:
236.30 USD
最差交易:
-349.00 USD
毛利:
13 060.55 USD (2 018 754 pips)
毛利亏损:
-12 221.77 USD (1 908 510 pips)
最大连续赢利:
38 (108.51 USD)
最大连续盈利:
603.01 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
79.96%
最大入金加载:
66.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.55
长期交易:
829 (52.57%)
短期交易:
748 (47.43%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
13.42 USD
平均损失:
-20.23 USD
最大连续失误:
22 (-486.26 USD)
最大连续亏损:
-803.48 USD (10)
每月增长:
8.22%
年度预测:
102.74%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
504.47 USD
最大值:
1 514.36 USD (91.94%)
相对跌幅:
结余:
91.96% (1 514.36 USD)
净值:
89.74% (1 218.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|839
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|110K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +236.30 USD
最差交易: -349 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +108.51 USD
最大连续亏损: -486.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is a gold trading system using a Breakout and trend-following strategy, based on a custom-developed indicator specifically optimized for gold pairs. The system counteracts adverse moves using a hedging strategy, waiting for the next breakout and closing trades for profit once equity returns to positive—ensuring that the capital remains intact. It is ideal for beginners who are unsure how to start trading, for those who like breakout strategies but dislike stop-losses, or for those who prefer steady cash flow into their portfolio, with a drawdown of less than 50%."นี่คือระบบการเทรดทองคำที่ใช้กลยุทธ์ Breakout และแนวโน้ม (Trend-following) โดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับคู่ทองคำโดยเฉพาะ ระบบนี้มีการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่สวนทางด้วยกลยุทธ์ Hedging โดยรอจังหวะ Breakout ครั้งถัดไป และปิดออเดอร์เมื่อ Equity กลับมาเป็นบวก เพื่อให้ทุนยังคงอยู่ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไร สำหรับผู้ที่ชอบกลยุทธ์ Breakout แต่ไม่ชอบการตั้ง Stop-loss หรือสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยมี Drawdown ไม่เกิน 50%"
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-45%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
38
81%
1 577
61%
80%
1.06
0.53
USD
USD
92%
1:500