トレード:
1 588
利益トレード:
978 (61.58%)
損失トレード:
610 (38.41%)
ベストトレード:
236.30 USD
最悪のトレード:
-349.00 USD
総利益:
13 175.94 USD (2 034 719 pips)
総損失:
-12 329.47 USD (1 930 043 pips)
最大連続の勝ち:
38 (108.51 USD)
最大連続利益:
603.01 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
79.96%
最大入金額:
66.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
834 (52.52%)
短いトレード:
754 (47.48%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
13.47 USD
平均損失:
-20.21 USD
最大連続の負け:
22 (-486.26 USD)
最大連続損失:
-803.48 USD (10)
月間成長:
7.65%
年間予想:
92.76%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
504.47 USD
最大の:
1 514.36 USD (91.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.96% (1 514.36 USD)
エクイティによる:
89.74% (1 218.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1588
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|846
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|105K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
ベストトレード: +236.30 USD
最悪のトレード: -349 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +108.51 USD
最大連続損失: -486.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a gold trading system using a Breakout and trend-following strategy, based on a custom-developed indicator specifically optimized for gold pairs. The system counteracts adverse moves using a hedging strategy, waiting for the next breakout and closing trades for profit once equity returns to positive—ensuring that the capital remains intact. It is ideal for beginners who are unsure how to start trading, for those who like breakout strategies but dislike stop-losses, or for those who prefer steady cash flow into their portfolio, with a drawdown of less than 50%."นี่คือระบบการเทรดทองคำที่ใช้กลยุทธ์ Breakout และแนวโน้ม (Trend-following) โดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับคู่ทองคำโดยเฉพาะ ระบบนี้มีการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่สวนทางด้วยกลยุทธ์ Hedging โดยรอจังหวะ Breakout ครั้งถัดไป และปิดออเดอร์เมื่อ Equity กลับมาเป็นบวก เพื่อให้ทุนยังคงอยู่ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไร สำหรับผู้ที่ชอบกลยุทธ์ Breakout แต่ไม่ชอบการตั้ง Stop-loss หรือสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยมี Drawdown ไม่เกิน 50%"
