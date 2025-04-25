СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZZD Breakout Saytem
Mr Nuchet Sawasdee

ZZD Breakout Saytem

Mr Nuchet Sawasdee
0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 577
Прибыльных трейдов:
973 (61.69%)
Убыточных трейдов:
604 (38.30%)
Лучший трейд:
236.30 USD
Худший трейд:
-349.00 USD
Общая прибыль:
13 060.55 USD (2 018 754 pips)
Общий убыток:
-12 221.77 USD (1 908 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (108.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
603.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
79.96%
Макс. загрузка депозита:
66.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
829 (52.57%)
Коротких трейдов:
748 (47.43%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
13.42 USD
Средний убыток:
-20.23 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-486.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-803.48 USD (10)
Прирост в месяц:
8.22%
Годовой прогноз:
102.74%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
504.47 USD
Максимальная:
1 514.36 USD (91.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.96% (1 514.36 USD)
По эквити:
89.74% (1 218.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 1577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 839
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 110K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +236.30 USD
Худший трейд: -349 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +108.51 USD
Макс. убыток в серии: -486.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a gold trading system using a Breakout and trend-following strategy, based on a custom-developed indicator specifically optimized for gold pairs. The system counteracts adverse moves using a hedging strategy, waiting for the next breakout and closing trades for profit once equity returns to positive—ensuring that the capital remains intact. It is ideal for beginners who are unsure how to start trading, for those who like breakout strategies but dislike stop-losses, or for those who prefer steady cash flow into their portfolio, with a drawdown of less than 50%.

"นี่คือระบบการเทรดทองคำที่ใช้กลยุทธ์ Breakout และแนวโน้ม (Trend-following) โดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับคู่ทองคำโดยเฉพาะ ระบบนี้มีการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่สวนทางด้วยกลยุทธ์ Hedging โดยรอจังหวะ Breakout ครั้งถัดไป และปิดออเดอร์เมื่อ Equity กลับมาเป็นบวก เพื่อให้ทุนยังคงอยู่ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไร สำหรับผู้ที่ชอบกลยุทธ์ Breakout แต่ไม่ชอบการตั้ง Stop-loss หรือสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยมี Drawdown ไม่เกิน 50%"



Нет отзывов
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 06:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 15:39
No swaps are charged on the signal account
