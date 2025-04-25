시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ZZD Breakout Saytem
Mr Nuchet Sawasdee

ZZD Breakout Saytem

Mr Nuchet Sawasdee
0 리뷰
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -35%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 636
이익 거래:
1 007 (61.55%)
손실 거래:
629 (38.45%)
최고의 거래:
236.30 USD
최악의 거래:
-349.00 USD
총 수익:
14 165.45 USD (2 183 568 pips)
총 손실:
-13 138.71 USD (2 048 843 pips)
연속 최대 이익:
38 (108.51 USD)
연속 최대 이익:
603.01 USD (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
79.96%
최대 입금량:
66.42%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
859 (52.51%)
숏(주식차입매도):
777 (47.49%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
14.07 USD
평균 손실:
-20.89 USD
연속 최대 손실:
22 (-486.26 USD)
연속 최대 손실:
-803.48 USD (10)
월별 성장률:
11.08%
연간 예측:
134.44%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
504.47 USD
최대한의:
1 514.36 USD (90.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.67% (1 514.36 USD)
자본금별:
89.74% (1 218.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDm# 1636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDm# 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDm# 135K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +236.30 USD
최악의 거래: -349 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +108.51 USD
연속 최대 손실: -486.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This is a gold trading system using a Breakout and trend-following strategy, based on a custom-developed indicator specifically optimized for gold pairs. The system counteracts adverse moves using a hedging strategy, waiting for the next breakout and closing trades for profit once equity returns to positive—ensuring that the capital remains intact. It is ideal for beginners who are unsure how to start trading, for those who like breakout strategies but dislike stop-losses, or for those who prefer steady cash flow into their portfolio, with a drawdown of less than 50%.

"นี่คือระบบการเทรดทองคำที่ใช้กลยุทธ์ Breakout และแนวโน้ม (Trend-following) โดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับคู่ทองคำโดยเฉพาะ ระบบนี้มีการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่สวนทางด้วยกลยุทธ์ Hedging โดยรอจังหวะ Breakout ครั้งถัดไป และปิดออเดอร์เมื่อ Equity กลับมาเป็นบวก เพื่อให้ทุนยังคงอยู่ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไร สำหรับผู้ที่ชอบกลยุทธ์ Breakout แต่ไม่ชอบการตั้ง Stop-loss หรือสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยมี Drawdown ไม่เกิน 50%"



리뷰 없음
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 06:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 23:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 15:39
No swaps are charged on the signal account
