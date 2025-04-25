- 자본
- 축소
트레이드:
1 636
이익 거래:
1 007 (61.55%)
손실 거래:
629 (38.45%)
최고의 거래:
236.30 USD
최악의 거래:
-349.00 USD
총 수익:
14 165.45 USD (2 183 568 pips)
총 손실:
-13 138.71 USD (2 048 843 pips)
연속 최대 이익:
38 (108.51 USD)
연속 최대 이익:
603.01 USD (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
79.96%
최대 입금량:
66.42%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
859 (52.51%)
숏(주식차입매도):
777 (47.49%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
14.07 USD
평균 손실:
-20.89 USD
연속 최대 손실:
22 (-486.26 USD)
연속 최대 손실:
-803.48 USD (10)
월별 성장률:
11.08%
연간 예측:
134.44%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
504.47 USD
최대한의:
1 514.36 USD (90.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.67% (1 514.36 USD)
자본금별:
89.74% (1 218.45 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +236.30 USD
최악의 거래: -349 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +108.51 USD
연속 최대 손실: -486.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is a gold trading system using a Breakout and trend-following strategy, based on a custom-developed indicator specifically optimized for gold pairs. The system counteracts adverse moves using a hedging strategy, waiting for the next breakout and closing trades for profit once equity returns to positive—ensuring that the capital remains intact. It is ideal for beginners who are unsure how to start trading, for those who like breakout strategies but dislike stop-losses, or for those who prefer steady cash flow into their portfolio, with a drawdown of less than 50%."นี่คือระบบการเทรดทองคำที่ใช้กลยุทธ์ Breakout และแนวโน้ม (Trend-following) โดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับคู่ทองคำโดยเฉพาะ ระบบนี้มีการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่สวนทางด้วยกลยุทธ์ Hedging โดยรอจังหวะ Breakout ครั้งถัดไป และปิดออเดอร์เมื่อ Equity กลับมาเป็นบวก เพื่อให้ทุนยังคงอยู่ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไร สำหรับผู้ที่ชอบกลยุทธ์ Breakout แต่ไม่ชอบการตั้ง Stop-loss หรือสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยมี Drawdown ไม่เกิน 50%"
리뷰 없음
