- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 603
盈利交易:
1 110 (69.24%)
亏损交易:
493 (30.75%)
最好交易:
18.76 USD
最差交易:
-35.19 USD
毛利:
3 825.21 USD (3 434 556 pips)
毛利亏损:
-2 749.55 USD (2 658 221 pips)
最大连续赢利:
32 (99.32 USD)
最大连续盈利:
99.32 USD (32)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.53%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
5 天
采收率:
9.47
长期交易:
1 102 (68.75%)
短期交易:
501 (31.25%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
3.45 USD
平均损失:
-5.58 USD
最大连续失误:
5 (-11.58 USD)
最大连续亏损:
-50.35 USD (2)
每月增长:
11.51%
年度预测:
142.04%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
113.55 USD (9.77%)
相对跌幅:
结余:
9.78% (113.55 USD)
净值:
46.44% (487.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1603
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|776K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.76 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +99.32 USD
最大连续亏损: -11.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 36 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
161%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
61
99%
1 603
69%
100%
1.39
0.67
USD
USD
46%
1:200