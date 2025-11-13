- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 984
盈利交易:
1 449 (73.03%)
亏损交易:
535 (26.97%)
最好交易:
56.47 USD
最差交易:
-110.89 USD
毛利:
10 848.31 USD (9 278 063 pips)
毛利亏损:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
最大连续赢利:
39 (76.94 USD)
最大连续盈利:
161.58 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
16 天
采收率:
1.69
长期交易:
1 114 (56.15%)
短期交易:
870 (43.85%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
7.49 USD
平均损失:
-17.45 USD
最大连续失误:
10 (-79.03 USD)
最大连续亏损:
-110.89 USD (1)
每月增长:
4.74%
年度预测:
57.48%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2.87 USD
最大值:
897.08 USD (39.90%)
相对跌幅:
结余:
39.90% (897.08 USD)
净值:
34.36% (436.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1725
|EURUSDmicro
|216
|USDCHFmicro
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|1.5K
|EURUSDmicro
|58
|USDCHFmicro
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|593K
|EURUSDmicro
|2.4K
|USDCHFmicro
|-887
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.47 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +76.94 USD
最大连续亏损: -79.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
