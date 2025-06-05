货币 / ZUMZ
ZUMZ: Zumiez Inc
20.09 USD 0.16 (0.80%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZUMZ汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.23进行交易。
关注Zumiez Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZUMZ新闻
日范围
19.96 20.23
年范围
10.98 24.15
- 前一天收盘价
- 19.93
- 开盘价
- 19.96
- 卖价
- 20.09
- 买价
- 20.39
- 最低价
- 19.96
- 最高价
- 20.23
- 交易量
- 532
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 17.07%
- 6个月变化
- 38.55%
- 年变化
- -5.10%
