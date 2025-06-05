通貨 / ZUMZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZUMZ: Zumiez Inc
21.01 USD 0.50 (2.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZUMZの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり20.67の安値と21.17の高値で取引されました。
Zumiez Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZUMZ News
- Dillard's Stock Soars to 52-Week High: Should Investors Buy Now?
- Zumiez (ZUMZ) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Why Zumiez (ZUMZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Will Zumiez (ZUMZ) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Are Investors Undervaluing Zumiez (ZUMZ) Right Now?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Zumiez Reports 2% Revenue Rise in Q2
- Earnings call transcript: Zumiez Q2 2025 earnings beat expectations, stock surges
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zumiez shares jump as earnings beat expectations, guidance impresses
- Zumiez earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's Why Zumiez (ZUMZ) is a Strong Momentum Stock
- Zumiez Inc: Director Valletta sells $84,621 in stock
- Zumiez (ZUMZ) Stock: Tariff Pressures Will Weigh On Results
- zumiez shareholders elect directors and approve key proposals
- Zumiez Inc. (ZUMZ) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Zumiez Q1 2025 sees revenue beat, stock rises modestly
- Zumiez shares slide 6% as Q2 guidance disappoints
1日のレンジ
20.67 21.17
1年のレンジ
10.98 24.15
- 以前の終値
- 20.51
- 始値
- 20.71
- 買値
- 21.01
- 買値
- 21.31
- 安値
- 20.67
- 高値
- 21.17
- 出来高
- 405
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 22.44%
- 6ヶ月の変化
- 44.90%
- 1年の変化
- -0.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K