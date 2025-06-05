통화 / ZUMZ
ZUMZ: Zumiez Inc
20.34 USD 0.67 (3.19%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZUMZ 환율이 오늘 -3.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.23이고 고가는 21.05이었습니다.
Zumiez Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
20.23 21.05
년간 변동
10.98 24.15
- 이전 종가
- 21.01
- 시가
- 21.01
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- 저가
- 20.23
- 고가
- 21.05
- 볼륨
- 511
- 일일 변동
- -3.19%
- 월 변동
- 18.53%
- 6개월 변동
- 40.28%
- 년간 변동율
- -3.92%
20 9월, 토요일