Валюты / ZUMZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZUMZ: Zumiez Inc
19.93 USD 0.10 (0.50%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZUMZ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.69, а максимальная — 20.05.
Следите за динамикой Zumiez Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZUMZ
- Why Zumiez (ZUMZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Will Zumiez (ZUMZ) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Are Investors Undervaluing Zumiez (ZUMZ) Right Now?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Zumiez Reports 2% Revenue Rise in Q2
- Earnings call transcript: Zumiez Q2 2025 earnings beat expectations, stock surges
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zumiez shares jump as earnings beat expectations, guidance impresses
- Zumiez earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's Why Zumiez (ZUMZ) is a Strong Momentum Stock
- Zumiez Inc: Director Valletta sells $84,621 in stock
- Zumiez (ZUMZ) Stock: Tariff Pressures Will Weigh On Results
- zumiez shareholders elect directors and approve key proposals
- Zumiez Inc. (ZUMZ) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Zumiez Q1 2025 sees revenue beat, stock rises modestly
- Zumiez shares slide 6% as Q2 guidance disappoints
- Zumiez earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Zumiez Inc. Announces Fiscal 2025 First Quarter Results
Дневной диапазон
19.69 20.05
Годовой диапазон
10.98 24.15
- Предыдущее закрытие
- 20.03
- Open
- 20.04
- Bid
- 19.93
- Ask
- 20.23
- Low
- 19.69
- High
- 20.05
- Объем
- 691
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 16.14%
- 6-месячное изменение
- 37.45%
- Годовое изменение
- -5.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.