Moedas / ZUMZ
ZUMZ: Zumiez Inc
20.98 USD 0.47 (2.29%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZUMZ para hoje mudou para 2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.67 e o mais alto foi 21.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Zumiez Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ZUMZ Notícias
- Dillard's Stock Soars to 52-Week High: Should Investors Buy Now?
- Zumiez (ZUMZ) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Why Zumiez (ZUMZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Will Zumiez (ZUMZ) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Are Investors Undervaluing Zumiez (ZUMZ) Right Now?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Zumiez Reports 2% Revenue Rise in Q2
- Earnings call transcript: Zumiez Q2 2025 earnings beat expectations, stock surges
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zumiez shares jump as earnings beat expectations, guidance impresses
- Zumiez earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's Why Zumiez (ZUMZ) is a Strong Momentum Stock
- Zumiez Inc: Director Valletta sells $84,621 in stock
- Zumiez (ZUMZ) Stock: Tariff Pressures Will Weigh On Results
- zumiez shareholders elect directors and approve key proposals
- Zumiez Inc. (ZUMZ) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Zumiez Q1 2025 sees revenue beat, stock rises modestly
- Zumiez shares slide 6% as Q2 guidance disappoints
Faixa diária
20.67 21.17
Faixa anual
10.98 24.15
- Fechamento anterior
- 20.51
- Open
- 20.71
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Low
- 20.67
- High
- 21.17
- Volume
- 155
- Mudança diária
- 2.29%
- Mudança mensal
- 22.26%
- Mudança de 6 meses
- 44.69%
- Mudança anual
- -0.90%
