ZUMZ: Zumiez Inc

20.56 USD 0.45 (2.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZUMZ hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.40 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zumiez Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.40 21.05
Jahresspanne
10.98 24.15
Vorheriger Schlusskurs
21.01
Eröffnung
21.01
Bid
20.56
Ask
20.86
Tief
20.40
Hoch
21.05
Volumen
148
Tagesänderung
-2.14%
Monatsänderung
19.81%
6-Monatsänderung
41.79%
Jahresänderung
-2.88%
