ZUMZ: Zumiez Inc
20.56 USD 0.45 (2.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZUMZ hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.40 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zumiez Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.40 21.05
Jahresspanne
10.98 24.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.01
- Eröffnung
- 21.01
- Bid
- 20.56
- Ask
- 20.86
- Tief
- 20.40
- Hoch
- 21.05
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- -2.14%
- Monatsänderung
- 19.81%
- 6-Monatsänderung
- 41.79%
- Jahresänderung
- -2.88%
