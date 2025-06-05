Valute / ZUMZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ZUMZ: Zumiez Inc
20.34 USD 0.67 (3.19%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZUMZ ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.23 e ad un massimo di 21.05.
Segui le dinamiche di Zumiez Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZUMZ News
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- Dillard's Stock Soars to 52-Week High: Should Investors Buy Now?
- Zumiez (ZUMZ) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Why Zumiez (ZUMZ) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Can Zumiez's North American Strength Drive a Lasting Turnaround?
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Will Zumiez (ZUMZ) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Are Investors Undervaluing Zumiez (ZUMZ) Right Now?
- Zumiez: Solid Balance Sheet, But The Fundamentals Still Don't Skate (NASDAQ:ZUMZ)
- Alphabet To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Torrid Holdings (NYSE:CURV)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- ZUMZ Stock Gains 15% on Narrower-Than-Expected Q2 Loss, Comps Rise Y/Y
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Zumiez Reports 2% Revenue Rise in Q2
- Earnings call transcript: Zumiez Q2 2025 earnings beat expectations, stock surges
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Zumiez shares jump as earnings beat expectations, guidance impresses
- Zumiez earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's Why Zumiez (ZUMZ) is a Strong Momentum Stock
- Zumiez Inc: Director Valletta sells $84,621 in stock
- Zumiez (ZUMZ) Stock: Tariff Pressures Will Weigh On Results
- zumiez shareholders elect directors and approve key proposals
- Zumiez Inc. (ZUMZ) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Zumiez Q1 2025 sees revenue beat, stock rises modestly
Intervallo Giornaliero
20.23 21.05
Intervallo Annuale
10.98 24.15
- Chiusura Precedente
- 21.01
- Apertura
- 21.01
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Minimo
- 20.23
- Massimo
- 21.05
- Volume
- 511
- Variazione giornaliera
- -3.19%
- Variazione Mensile
- 18.53%
- Variazione Semestrale
- 40.28%
- Variazione Annuale
- -3.92%
21 settembre, domenica