ZUMZ: Zumiez Inc

20.34 USD 0.67 (3.19%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZUMZ fiyatı bugün -3.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.23 ve Yüksek fiyatı olarak 21.05 aralığında işlem gördü.

Zumiez Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.23 21.05
Yıllık aralık
10.98 24.15
Önceki kapanış
21.01
Açılış
21.01
Satış
20.34
Alış
20.64
Düşük
20.23
Yüksek
21.05
Hacim
511
Günlük değişim
-3.19%
Aylık değişim
18.53%
6 aylık değişim
40.28%
Yıllık değişim
-3.92%
