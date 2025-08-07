货币 / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.31 USD 1.24 (1.25%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZBH汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点99.14和高点101.65进行交易。
关注Zimmer Biomet Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
99.14 101.65
年范围
89.35 114.73
- 前一天收盘价
- 99.07
- 开盘价
- 99.14
- 卖价
- 100.31
- 买价
- 100.61
- 最低价
- 99.14
- 最高价
- 101.65
- 交易量
- 1.260 K
- 日变化
- 1.25%
- 月变化
- -5.15%
- 6个月变化
- -10.51%
- 年变化
- -7.26%
