ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc

99.07 USD 1.88 (1.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZBH за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.67, а максимальная — 100.57.

Следите за динамикой Zimmer Biomet Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
98.67 100.57
Годовой диапазон
89.35 114.73
Предыдущее закрытие
100.95
Open
100.25
Bid
99.07
Ask
99.37
Low
98.67
High
100.57
Объем
3.658 K
Дневное изменение
-1.86%
Месячное изменение
-6.33%
6-месячное изменение
-11.62%
Годовое изменение
-8.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.