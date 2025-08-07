Валюты / ZBH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
99.07 USD 1.88 (1.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZBH за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.67, а максимальная — 100.57.
Следите за динамикой Zimmer Biomet Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZBH
- Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Top Value Stock for the Long-Term
- ZBH or ESLOY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Phibro Animal Health (PAHC) Right Now?
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are Investors Undervaluing Smith & Nephew SNATS (SNN) Right Now?
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Value Stock
- Should You Add Zimmer Biomet Stock to Your Portfolio Now?
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- ZBH vs. ESLOY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stryker's Robotics and Global Gains Offset by Macro Concerns
- Zimmer Biomet stock maintains Market Outperform rating at JMP after Q2 beat
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Momentum Stock
- Columbia Contrarian Core Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SMGIX)
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Top Value Stock for the Long-Term
- ISRG's Post-Earnings Slide: Margin Worries Overshadow Growth Story
- Got $1,000? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- Bernstein raises Zimmer Biomet stock price target to $105 on improving outlook
- Solventum raises annual profit forecast on strength in surgical equipment
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
98.67 100.57
Годовой диапазон
89.35 114.73
- Предыдущее закрытие
- 100.95
- Open
- 100.25
- Bid
- 99.07
- Ask
- 99.37
- Low
- 98.67
- High
- 100.57
- Объем
- 3.658 K
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- -6.33%
- 6-месячное изменение
- -11.62%
- Годовое изменение
- -8.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.