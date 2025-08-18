クォートセクション
通貨 / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc

100.20 USD 0.30 (0.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZBHの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり98.45の安値と101.30の高値で取引されました。

Zimmer Biomet Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
98.45 101.30
1年のレンジ
89.35 114.73
以前の終値
99.90
始値
99.61
買値
100.20
買値
100.50
安値
98.45
高値
101.30
出来高
2.711 K
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
-5.26%
6ヶ月の変化
-10.61%
1年の変化
-7.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K