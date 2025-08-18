通貨 / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.20 USD 0.30 (0.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZBHの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり98.45の安値と101.30の高値で取引されました。
Zimmer Biomet Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
98.45 101.30
1年のレンジ
89.35 114.73
- 以前の終値
- 99.90
- 始値
- 99.61
- 買値
- 100.20
- 買値
- 100.50
- 安値
- 98.45
- 高値
- 101.30
- 出来高
- 2.711 K
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- -5.26%
- 6ヶ月の変化
- -10.61%
- 1年の変化
- -7.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K