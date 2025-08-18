Dövizler / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.14 USD 0.06 (0.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZBH fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.71 ve Yüksek fiyatı olarak 101.45 aralığında işlem gördü.
Zimmer Biomet Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
99.71 101.45
Yıllık aralık
89.35 114.73
- Önceki kapanış
- 100.20
- Açılış
- 100.97
- Satış
- 100.14
- Alış
- 100.44
- Düşük
- 99.71
- Yüksek
- 101.45
- Hacim
- 3.422 K
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- -5.31%
- 6 aylık değişim
- -10.66%
- Yıllık değişim
- -7.41%
21 Eylül, Pazar