FiyatlarBölümler
Dövizler / ZBH
Geri dön - Hisse senetleri

ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc

100.14 USD 0.06 (0.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZBH fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.71 ve Yüksek fiyatı olarak 101.45 aralığında işlem gördü.

Zimmer Biomet Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZBH haberleri

Günlük aralık
99.71 101.45
Yıllık aralık
89.35 114.73
Önceki kapanış
100.20
Açılış
100.97
Satış
100.14
Alış
100.44
Düşük
99.71
Yüksek
101.45
Hacim
3.422 K
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
-5.31%
6 aylık değişim
-10.66%
Yıllık değişim
-7.41%
21 Eylül, Pazar