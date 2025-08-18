QuotazioniSezioni
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc

100.14 USD 0.06 (0.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZBH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.71 e ad un massimo di 101.45.

Segui le dinamiche di Zimmer Biomet Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
99.71 101.45
Intervallo Annuale
89.35 114.73
Chiusura Precedente
100.20
Apertura
100.97
Bid
100.14
Ask
100.44
Minimo
99.71
Massimo
101.45
Volume
3.422 K
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
-5.31%
Variazione Semestrale
-10.66%
Variazione Annuale
-7.41%
20 settembre, sabato