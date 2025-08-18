Valute / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.14 USD 0.06 (0.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZBH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.71 e ad un massimo di 101.45.
Segui le dinamiche di Zimmer Biomet Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.71 101.45
Intervallo Annuale
89.35 114.73
- Chiusura Precedente
- 100.20
- Apertura
- 100.97
- Bid
- 100.14
- Ask
- 100.44
- Minimo
- 99.71
- Massimo
- 101.45
- Volume
- 3.422 K
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- -5.31%
- Variazione Semestrale
- -10.66%
- Variazione Annuale
- -7.41%
20 settembre, sabato