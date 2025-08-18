Devises / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.14 USD 0.06 (0.06%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZBH a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.71 et à un maximum de 101.45.
Suivez la dynamique Zimmer Biomet Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZBH Nouvelles
Range quotidien
99.71 101.45
Range Annuel
89.35 114.73
- Clôture Précédente
- 100.20
- Ouverture
- 100.97
- Bid
- 100.14
- Ask
- 100.44
- Plus Bas
- 99.71
- Plus Haut
- 101.45
- Volume
- 3.422 K
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- -5.31%
- Changement à 6 Mois
- -10.66%
- Changement Annuel
- -7.41%
20 septembre, samedi