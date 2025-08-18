KurseKategorien
Währungen / ZBH
Zurück zum Aktien

ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc

100.20 USD 0.30 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZBH hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.45 bis zu einem Hoch von 101.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zimmer Biomet Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZBH News

Tagesspanne
98.45 101.30
Jahresspanne
89.35 114.73
Vorheriger Schlusskurs
99.90
Eröffnung
99.61
Bid
100.20
Ask
100.50
Tief
98.45
Hoch
101.30
Volumen
2.711 K
Tagesänderung
0.30%
Monatsänderung
-5.26%
6-Monatsänderung
-10.61%
Jahresänderung
-7.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K