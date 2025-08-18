Währungen / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
100.20 USD 0.30 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZBH hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.45 bis zu einem Hoch von 101.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zimmer Biomet Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZBH News
- Zimmer Biomet stock price target raised by Stifel to $118 on innovation pipeline
- Stryker: Rothschild Redburn startet Coverage mit "Neutral" und Kursziel von 420 $
- Rothschild Redburn stuft Zimmer Biomet mit "Buy" ein – Wachstumsausblick überzeugt
- Stryker stock initiated at Neutral by Rothschild Redburn with $420 target
- Rothschild Redburn initiates Zimmer Biomet stock with Buy rating on growth outlook
- Is Zimmer Biomet (ZBH) Stock Undervalued Right Now?
- Is Zimmer Biomet Stock Underperforming the Dow?
- Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Top Value Stock for the Long-Term
- ZBH or ESLOY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Phibro Animal Health (PAHC) Right Now?
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are Investors Undervaluing Smith & Nephew SNATS (SNN) Right Now?
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Value Stock
- Should You Add Zimmer Biomet Stock to Your Portfolio Now?
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- ZBH vs. ESLOY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stryker's Robotics and Global Gains Offset by Macro Concerns
- Zimmer Biomet stock maintains Market Outperform rating at JMP after Q2 beat
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Momentum Stock
- Columbia Contrarian Core Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SMGIX)
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
Tagesspanne
98.45 101.30
Jahresspanne
89.35 114.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.90
- Eröffnung
- 99.61
- Bid
- 100.20
- Ask
- 100.50
- Tief
- 98.45
- Hoch
- 101.30
- Volumen
- 2.711 K
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- -5.26%
- 6-Monatsänderung
- -10.61%
- Jahresänderung
- -7.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K