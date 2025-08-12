Moedas / ZBH
ZBH: Zimmer Biomet Holdings Inc
99.76 USD 0.14 (0.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZBH para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.61 e o mais alto foi 101.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Zimmer Biomet Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ZBH Notícias
- Rothschild Redburn inicia cobertura da Zimmer Biomet com recomendação de compra
- Ações da Stryker iniciam com classificação Neutra pela Rothschild Redburn e preço-alvo de US$ 420
- Is Zimmer Biomet (ZBH) Stock Undervalued Right Now?
- ZBH or ESLOY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Phibro Animal Health (PAHC) Right Now?
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are Investors Undervaluing Smith & Nephew SNATS (SNN) Right Now?
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Value Stock
- Should You Add Zimmer Biomet Stock to Your Portfolio Now?
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- ZBH vs. ESLOY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stryker's Robotics and Global Gains Offset by Macro Concerns
- Zimmer Biomet stock maintains Market Outperform rating at JMP after Q2 beat
- Top Analyst Reports for Netflix, Mastercard & Shell
- Here's Why Zimmer Biomet (ZBH) is a Strong Momentum Stock
- Columbia Contrarian Core Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SMGIX)
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- ISRG's Post-Earnings Slide: Margin Worries Overshadow Growth Story
Faixa diária
99.61 101.30
Faixa anual
89.35 114.73
- Fechamento anterior
- 99.90
- Open
- 99.61
- Bid
- 99.76
- Ask
- 100.06
- Low
- 99.61
- High
- 101.30
- Volume
- 164
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- -5.67%
- Mudança de 6 meses
- -11.00%
- Mudança anual
- -7.77%
