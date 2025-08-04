货币 / TGTX
TGTX: TG Therapeutics Inc
31.99 USD 0.24 (0.76%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TGTX汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点31.29和高点32.20进行交易。
关注TG Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGTX新闻
- TG Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Moves in RMS Market
- TG Therapeutics begins phase 3 trial of subcutaneous MS treatment
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcri
- TG Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth Insights
- Why Is TG Therapeutics Stock Surging Wednesday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- TG Therapeutics completes $100 million share buyback, approves new program
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
- Company News for Aug 5, 2025
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- TG Therapeutics stock falls despite in-line Briumvi sales as BofA reiterates Underperform
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is TG Therapeutics Stock Falling Monday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- TG Therapeutics Q2 Revenue Up 91%
- Why Top 3% Stock TG Therapeutics Crashed Despite Raising Its 2025 Outlook
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TG Therapeutics Q2 2025 misses EPS, raises revenue
- TG Therapeutics (TGTX) Misses Q2 Earnings Estimates
- TG earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
日范围
31.29 32.20
年范围
21.16 46.48
- 前一天收盘价
- 31.75
- 开盘价
- 31.81
- 卖价
- 31.99
- 买价
- 32.29
- 最低价
- 31.29
- 最高价
- 32.20
- 交易量
- 3.663 K
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 8.92%
- 6个月变化
- -18.68%
- 年变化
- 37.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值