TGTX: TG Therapeutics Inc
32.61 USD 0.57 (1.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TGTXの今日の為替レートは、1.78%変化しました。日中、通貨は1あたり31.85の安値と32.67の高値で取引されました。
TG Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TGTX News
1日のレンジ
31.85 32.67
1年のレンジ
21.16 46.48
- 以前の終値
- 32.04
- 始値
- 32.03
- 買値
- 32.61
- 買値
- 32.91
- 安値
- 31.85
- 高値
- 32.67
- 出来高
- 3.510 K
- 1日の変化
- 1.78%
- 1ヶ月の変化
- 11.03%
- 6ヶ月の変化
- -17.11%
- 1年の変化
- 40.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K