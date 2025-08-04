QuotazioniSezioni
Valute / TGTX
TGTX: TG Therapeutics Inc

32.37 USD 0.24 (0.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TGTX ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.33 e ad un massimo di 33.00.

Segui le dinamiche di TG Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.33 33.00
Intervallo Annuale
21.16 46.48
Chiusura Precedente
32.61
Apertura
32.80
Bid
32.37
Ask
32.67
Minimo
32.33
Massimo
33.00
Volume
3.312 K
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
10.21%
Variazione Semestrale
-17.72%
Variazione Annuale
39.11%
