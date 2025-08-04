Valute / TGTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TGTX: TG Therapeutics Inc
32.37 USD 0.24 (0.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TGTX ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.33 e ad un massimo di 33.00.
Segui le dinamiche di TG Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGTX News
- TG Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Moves in RMS Market
- TG Therapeutics begins phase 3 trial of subcutaneous MS treatment
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcri
- TG Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth Insights
- Why Is TG Therapeutics Stock Surging Wednesday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- TG Therapeutics completes $100 million share buyback, approves new program
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
- Company News for Aug 5, 2025
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- TG Therapeutics stock falls despite in-line Briumvi sales as BofA reiterates Underperform
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is TG Therapeutics Stock Falling Monday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- TG Therapeutics Q2 Revenue Up 91%
- Why Top 3% Stock TG Therapeutics Crashed Despite Raising Its 2025 Outlook
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TG Therapeutics Q2 2025 misses EPS, raises revenue
- TG Therapeutics (TGTX) Misses Q2 Earnings Estimates
- TG earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Intervallo Giornaliero
32.33 33.00
Intervallo Annuale
21.16 46.48
- Chiusura Precedente
- 32.61
- Apertura
- 32.80
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Minimo
- 32.33
- Massimo
- 33.00
- Volume
- 3.312 K
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 10.21%
- Variazione Semestrale
- -17.72%
- Variazione Annuale
- 39.11%
20 settembre, sabato