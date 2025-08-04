Moedas / TGTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TGTX: TG Therapeutics Inc
32.48 USD 0.44 (1.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TGTX para hoje mudou para 1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.85 e o mais alto foi 32.67.
Veja a dinâmica do par de moedas TG Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGTX Notícias
- TG Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Moves in RMS Market
- TG Therapeutics begins phase 3 trial of subcutaneous MS treatment
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcri
- TG Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth Insights
- Why Is TG Therapeutics Stock Surging Wednesday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- TG Therapeutics completes $100 million share buyback, approves new program
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
- Company News for Aug 5, 2025
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- TG Therapeutics stock falls despite in-line Briumvi sales as BofA reiterates Underperform
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is TG Therapeutics Stock Falling Monday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- TG Therapeutics Q2 Revenue Up 91%
- Why Top 3% Stock TG Therapeutics Crashed Despite Raising Its 2025 Outlook
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TG Therapeutics Q2 2025 misses EPS, raises revenue
- TG Therapeutics (TGTX) Misses Q2 Earnings Estimates
- TG earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Faixa diária
31.85 32.67
Faixa anual
21.16 46.48
- Fechamento anterior
- 32.04
- Open
- 32.03
- Bid
- 32.48
- Ask
- 32.78
- Low
- 31.85
- High
- 32.67
- Volume
- 910
- Mudança diária
- 1.37%
- Mudança mensal
- 10.59%
- Mudança de 6 meses
- -17.44%
- Mudança anual
- 39.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh