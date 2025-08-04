FiyatlarBölümler
TGTX: TG Therapeutics Inc

32.37 USD 0.24 (0.74%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TGTX fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.33 ve Yüksek fiyatı olarak 33.00 aralığında işlem gördü.

TG Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.33 33.00
Yıllık aralık
21.16 46.48
Önceki kapanış
32.61
Açılış
32.80
Satış
32.37
Alış
32.67
Düşük
32.33
Yüksek
33.00
Hacim
3.312 K
Günlük değişim
-0.74%
Aylık değişim
10.21%
6 aylık değişim
-17.72%
Yıllık değişim
39.11%
21 Eylül, Pazar