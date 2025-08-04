Валюты / TGTX
TGTX: TG Therapeutics Inc
31.99 USD 0.24 (0.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGTX за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.29, а максимальная — 32.20.
Следите за динамикой TG Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
31.29 32.20
Годовой диапазон
21.16 46.48
- Предыдущее закрытие
- 31.75
- Open
- 31.81
- Bid
- 31.99
- Ask
- 32.29
- Low
- 31.29
- High
- 32.20
- Объем
- 3.663 K
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 8.92%
- 6-месячное изменение
- -18.68%
- Годовое изменение
- 37.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.