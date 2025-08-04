통화 / TGTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TGTX: TG Therapeutics Inc
32.37 USD 0.24 (0.74%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TGTX 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.33이고 고가는 33.00이었습니다.
TG Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGTX News
- TG Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Moves in RMS Market
- TG Therapeutics begins phase 3 trial of subcutaneous MS treatment
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcri
- TG Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth Insights
- Why Is TG Therapeutics Stock Surging Wednesday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- TG Therapeutics completes $100 million share buyback, approves new program
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
- Company News for Aug 5, 2025
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- TG Therapeutics stock falls despite in-line Briumvi sales as BofA reiterates Underperform
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is TG Therapeutics Stock Falling Monday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- TG Therapeutics Q2 Revenue Up 91%
- Why Top 3% Stock TG Therapeutics Crashed Despite Raising Its 2025 Outlook
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TG Therapeutics Q2 2025 misses EPS, raises revenue
- TG Therapeutics (TGTX) Misses Q2 Earnings Estimates
- TG earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
일일 변동 비율
32.33 33.00
년간 변동
21.16 46.48
- 이전 종가
- 32.61
- 시가
- 32.80
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- 저가
- 32.33
- 고가
- 33.00
- 볼륨
- 3.312 K
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- 10.21%
- 6개월 변동
- -17.72%
- 년간 변동율
- 39.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K