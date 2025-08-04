CotationsSections
Devises / TGTX
Retour à Actions

TGTX: TG Therapeutics Inc

32.37 USD 0.24 (0.74%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TGTX a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.33 et à un maximum de 33.00.

Suivez la dynamique TG Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGTX Nouvelles

Range quotidien
32.33 33.00
Range Annuel
21.16 46.48
Clôture Précédente
32.61
Ouverture
32.80
Bid
32.37
Ask
32.67
Plus Bas
32.33
Plus Haut
33.00
Volume
3.312 K
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
10.21%
Changement à 6 Mois
-17.72%
Changement Annuel
39.11%
20 septembre, samedi