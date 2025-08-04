Devises / TGTX
TGTX: TG Therapeutics Inc
32.37 USD 0.24 (0.74%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TGTX a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.33 et à un maximum de 33.00.
Suivez la dynamique TG Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TGTX Nouvelles
- TG Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Moves in RMS Market
- TG Therapeutics begins phase 3 trial of subcutaneous MS treatment
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcri
- TG Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth Insights
- Why Is TG Therapeutics Stock Surging Wednesday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- TG Therapeutics completes $100 million share buyback, approves new program
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
- Company News for Aug 5, 2025
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- TG Therapeutics stock falls despite in-line Briumvi sales as BofA reiterates Underperform
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is TG Therapeutics Stock Falling Monday? - TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- TG Therapeutics Q2 Revenue Up 91%
- Why Top 3% Stock TG Therapeutics Crashed Despite Raising Its 2025 Outlook
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- TG Therapeutics, Inc. (TGTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TG Therapeutics Q2 2025 misses EPS, raises revenue
- TG Therapeutics (TGTX) Misses Q2 Earnings Estimates
- TG earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Range quotidien
32.33 33.00
Range Annuel
21.16 46.48
- Clôture Précédente
- 32.61
- Ouverture
- 32.80
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Plus Bas
- 32.33
- Plus Haut
- 33.00
- Volume
- 3.312 K
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 10.21%
- Changement à 6 Mois
- -17.72%
- Changement Annuel
- 39.11%
20 septembre, samedi