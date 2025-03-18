货币 / SXC
SXC: SunCoke Energy Inc
7.89 USD 0.02 (0.25%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SXC汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点7.86和高点8.00进行交易。
关注SunCoke Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.86 8.00
年范围
7.18 12.82
- 前一天收盘价
- 7.91
- 开盘价
- 7.86
- 卖价
- 7.89
- 买价
- 8.19
- 最低价
- 7.86
- 最高价
- 8.00
- 交易量
- 377
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 3.00%
- 6个月变化
- -14.05%
- 年变化
- -8.36%
