通貨 / SXC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SXC: SunCoke Energy Inc
7.94 USD 0.11 (1.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXCの今日の為替レートは、1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり7.83の安値と8.02の高値で取引されました。
SunCoke Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXC News
- Do Options Traders Know Something About SunCoke Energy Stock We Don't?
- SunCoke (SXC) Q2 Revenue Beats by 25%
- SunCoke Energy (SXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SunCoke Energy Q2 2025 misses EPS forecasts, shares drop
- SunCoke Energy (SXC) Lags Q2 Earnings Estimates
- SunCoke Energy declares $0.12 per share quarterly dividend
- SunCoke Energy Q2 2025 slides: earnings plunge amid Phoenix Global acquisition
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- SunCoke: More Downside Risk And Less Upside Potential Than Its Peers (NYSE:SXC)
- Benchmark maintains Buy on SunCoke, target steady at $13
- SunCoke Energy buys Phoenix Global for $325 million
- Suncoke Energy shares drop as Q1 revenue falls short
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- SunCoke: Rosy Outlook As Trump Boosts U.S. Coal, But Uncertainties Remain (NYSE:SXC)
- Peabody, US coal stocks jump as Trump authorises more coal production
1日のレンジ
7.83 8.02
1年のレンジ
7.18 12.82
- 以前の終値
- 7.83
- 始値
- 7.86
- 買値
- 7.94
- 買値
- 8.24
- 安値
- 7.83
- 高値
- 8.02
- 出来高
- 876
- 1日の変化
- 1.40%
- 1ヶ月の変化
- 3.66%
- 6ヶ月の変化
- -13.51%
- 1年の変化
- -7.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K