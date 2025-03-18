Валюты / SXC
SXC: SunCoke Energy Inc
7.91 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SXC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.83, а максимальная — 7.94.
Следите за динамикой SunCoke Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SXC
Дневной диапазон
7.83 7.94
Годовой диапазон
7.18 12.82
- Предыдущее закрытие
- 7.91
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Low
- 7.83
- High
- 7.94
- Объем
- 1.201 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- -13.83%
- Годовое изменение
- -8.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.