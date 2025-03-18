Devises / SXC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SXC: SunCoke Energy Inc
7.91 USD 0.03 (0.38%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SXC a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.90 et à un maximum de 8.00.
Suivez la dynamique SunCoke Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXC Nouvelles
- Do Options Traders Know Something About SunCoke Energy Stock We Don't?
- SunCoke (SXC) Q2 Revenue Beats by 25%
- SunCoke Energy (SXC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SunCoke Energy Q2 2025 misses EPS forecasts, shares drop
- SunCoke Energy (SXC) Lags Q2 Earnings Estimates
- SunCoke Energy declares $0.12 per share quarterly dividend
- SunCoke Energy Q2 2025 slides: earnings plunge amid Phoenix Global acquisition
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- SunCoke: More Downside Risk And Less Upside Potential Than Its Peers (NYSE:SXC)
- Benchmark maintains Buy on SunCoke, target steady at $13
- SunCoke Energy buys Phoenix Global for $325 million
- Suncoke Energy shares drop as Q1 revenue falls short
- Will President Trump’s Coal Executive Order Boost Energy Stocks? - TipRanks.com
- SunCoke: Rosy Outlook As Trump Boosts U.S. Coal, But Uncertainties Remain (NYSE:SXC)
- Peabody, US coal stocks jump as Trump authorises more coal production
Range quotidien
7.90 8.00
Range Annuel
7.18 12.82
- Clôture Précédente
- 7.94
- Ouverture
- 7.96
- Bid
- 7.91
- Ask
- 8.21
- Plus Bas
- 7.90
- Plus Haut
- 8.00
- Volume
- 809
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- 3.26%
- Changement à 6 Mois
- -13.83%
- Changement Annuel
- -8.13%
20 septembre, samedi