SXC: SunCoke Energy Inc

7.97 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SXC hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.91 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die SunCoke Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.91 7.99
Jahresspanne
7.18 12.82
Vorheriger Schlusskurs
7.94
Eröffnung
7.96
Bid
7.97
Ask
8.27
Tief
7.91
Hoch
7.99
Volumen
87
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
4.05%
6-Monatsänderung
-13.18%
Jahresänderung
-7.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K