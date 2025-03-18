Währungen / SXC
SXC: SunCoke Energy Inc
7.97 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SXC hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.91 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die SunCoke Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.91 7.99
Jahresspanne
7.18 12.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.94
- Eröffnung
- 7.96
- Bid
- 7.97
- Ask
- 8.27
- Tief
- 7.91
- Hoch
- 7.99
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 4.05%
- 6-Monatsänderung
- -13.18%
- Jahresänderung
- -7.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K