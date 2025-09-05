货币 / QBTS
QBTS: D-Wave Quantum Inc
20.57 USD 1.63 (8.61%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QBTS汇率已更改8.61%。当日，交易品种以低点19.70和高点20.68进行交易。
关注D-Wave Quantum Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
19.70 20.68
年范围
0.87 20.96
- 前一天收盘价
- 18.94
- 开盘价
- 19.73
- 卖价
- 20.57
- 买价
- 20.87
- 最低价
- 19.70
- 最高价
- 20.68
- 交易量
- 9.228 K
- 日变化
- 8.61%
- 月变化
- 35.69%
- 6个月变化
- 159.72%
- 年变化
- 1977.78%
