通貨 / QBTS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QBTS: D-Wave Quantum Inc
24.01 USD 1.48 (6.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QBTSの今日の為替レートは、6.57%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と24.85の高値で取引されました。
D-Wave Quantum Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS News
- Why D-Wave Quantum Stock Popped Today
- Quantum Stocks Break Out: What's Next for IONQ, RGTI and QBTS?
- QBTS Stock Up 47% in a Month: More Upside Ahead With Advantage2?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- QBTS: D-Wave Quantum Stock Soars as Asia-Pacific Bookings Explode 83%
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- NVDA or QBTS: Which is the Better Bet for Quantum Investors in 2025?
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- D Wave Quantum株価、20.56ドルで過去最高値を記録
- D Wave Quantum stock hits all-time high at 20.56 USD
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Stock-Split Watch: Is D-Wave Quantum Next?
- 4 Quantum Computing Stocks That Could Help Make You a Fortune
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- D-Wave: Quantum Leap In Real Time (NYSE:QBTS)
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- 2 Quantum Computing Stocks That Could Go Parabolic
- IonQ's Bold Roadmap: Is It the Quantum Stock to Watch in 2025?
- QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
1日のレンジ
22.34 24.85
1年のレンジ
0.87 24.85
- 以前の終値
- 22.53
- 始値
- 22.82
- 買値
- 24.01
- 買値
- 24.31
- 安値
- 22.34
- 高値
- 24.85
- 出来高
- 93.236 K
- 1日の変化
- 6.57%
- 1ヶ月の変化
- 58.38%
- 6ヶ月の変化
- 203.16%
- 1年の変化
- 2325.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K