QBTS: D-Wave Quantum Inc
22.53 USD 3.59 (18.95%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QBTS de hoy ha cambiado un 18.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.93, mientras que el máximo ha alcanzado 22.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas D-Wave Quantum Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS News
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- NVDA or QBTS: Which is the Better Bet for Quantum Investors in 2025?
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- Las acciones de D Wave Quantum alcanzan máximos históricos a 20,56 dólares
- Acciones de D Wave Quantum alcanzan un máximo histórico de 20.56 USD
- D Wave Quantum stock hits all-time high at 20.56 USD
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Stock-Split Watch: Is D-Wave Quantum Next?
- 4 Quantum Computing Stocks That Could Help Make You a Fortune
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- D-Wave: Quantum Leap In Real Time (NYSE:QBTS)
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- 2 Quantum Computing Stocks That Could Go Parabolic
- IonQ's Bold Roadmap: Is It the Quantum Stock to Watch in 2025?
- QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
- Seeking Quantum Computing Exposure? 2 Stocks Worth a Look
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Quantum Pact: NVIDIA, Honeywell Raise Stakes for IonQ, Rigetti, D-Wave
- QBTS Tops IONQ, RGTI in 1H25 But Valuation Stretched: Buy Now or Wait?
Rango diario
18.93 22.85
Rango anual
0.87 22.85
- Cierres anteriores
- 18.94
- Open
- 18.94
- Bid
- 22.53
- Ask
- 22.83
- Low
- 18.93
- High
- 22.85
- Volumen
- 132.740 K
- Cambio diario
- 18.95%
- Cambio mensual
- 48.61%
- Cambio a 6 meses
- 184.47%
- Cambio anual
- 2175.76%
