QBTS: D-Wave Quantum Inc

24.01 USD 1.48 (6.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QBTS hat sich für heute um 6.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 24.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die D-Wave Quantum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.34 24.85
Jahresspanne
0.87 24.85
Vorheriger Schlusskurs
22.53
Eröffnung
22.82
Bid
24.01
Ask
24.31
Tief
22.34
Hoch
24.85
Volumen
93.236 K
Tagesänderung
6.57%
Monatsänderung
58.38%
6-Monatsänderung
203.16%
Jahresänderung
2325.25%
