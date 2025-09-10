Währungen / QBTS
QBTS: D-Wave Quantum Inc
24.01 USD 1.48 (6.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QBTS hat sich für heute um 6.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 24.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die D-Wave Quantum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS News
Tagesspanne
22.34 24.85
Jahresspanne
0.87 24.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.53
- Eröffnung
- 22.82
- Bid
- 24.01
- Ask
- 24.31
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 24.85
- Volumen
- 93.236 K
- Tagesänderung
- 6.57%
- Monatsänderung
- 58.38%
- 6-Monatsänderung
- 203.16%
- Jahresänderung
- 2325.25%
