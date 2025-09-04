Валюты / QBTS
QBTS: D-Wave Quantum Inc
18.94 USD 0.59 (3.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QBTS за сегодня изменился на 3.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 19.18.
Следите за динамикой D-Wave Quantum Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.90 19.18
Годовой диапазон
0.87 20.56
- Предыдущее закрытие
- 18.35
- Open
- 18.38
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Low
- 17.90
- High
- 19.18
- Объем
- 39.587 K
- Дневное изменение
- 3.22%
- Месячное изменение
- 24.93%
- 6-месячное изменение
- 139.14%
- Годовое изменение
- 1813.13%
