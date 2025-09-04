КотировкиРазделы
Валюты / QBTS
QBTS: D-Wave Quantum Inc

18.94 USD 0.59 (3.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QBTS за сегодня изменился на 3.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 19.18.

Следите за динамикой D-Wave Quantum Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.90 19.18
Годовой диапазон
0.87 20.56
Предыдущее закрытие
18.35
Open
18.38
Bid
18.94
Ask
19.24
Low
17.90
High
19.18
Объем
39.587 K
Дневное изменение
3.22%
Месячное изменение
24.93%
6-месячное изменение
139.14%
Годовое изменение
1813.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.