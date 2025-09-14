FiyatlarBölümler
QBTS: D-Wave Quantum Inc

26.87 USD 2.86 (11.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QBTS fiyatı bugün 11.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.32 ve Yüksek fiyatı olarak 27.33 aralığında işlem gördü.

D-Wave Quantum Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.32 27.33
Yıllık aralık
0.87 27.33
Önceki kapanış
24.01
Açılış
23.32
Satış
26.87
Alış
27.17
Düşük
23.32
Yüksek
27.33
Hacim
112.400 K
Günlük değişim
11.91%
Aylık değişim
77.24%
6 aylık değişim
239.27%
Yıllık değişim
2614.14%
