Dövizler / QBTS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QBTS: D-Wave Quantum Inc
26.87 USD 2.86 (11.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QBTS fiyatı bugün 11.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.32 ve Yüksek fiyatı olarak 27.33 aralığında işlem gördü.
D-Wave Quantum Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS haberleri
- Quantum Stocks Rally: RGTI, QUBT, IonQ Lead Double-Digit Rally on Speculation Buzz
- Three Tech Investing Trends to Buy Now
- Better Quantum Computing Stock: D-Wave Quantum (QBTS) vs. Quantum Computing (QUBT)
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- D-Wave Quantum Is Skyrocketing Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- QBTS Hits New High Amid Fed Rate Cut, Quantum Growth: Buy Now or Wait?
- Trump yönetimi kuantum bilişim stratejisini genişletmeyi planlıyor, Cyberscoop bildirdi
- Trump administration plans quantum computing strategy expansion, Cyberscoop says
- IonQ, Rigetti Computing and D-Wave Quantum
- Why D-Wave Quantum Stock Popped Today
- Quantum Stocks Break Out: What's Next for IONQ, RGTI and QBTS?
- QBTS Stock Up 47% in a Month: More Upside Ahead With Advantage2?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- QBTS: D-Wave Quantum Stock Soars as Asia-Pacific Bookings Explode 83%
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- NVDA or QBTS: Which is the Better Bet for Quantum Investors in 2025?
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- D Wave Quantum hisseleri 20,56 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- D Wave Quantum stock hits all-time high at 20.56 USD
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Stock-Split Watch: Is D-Wave Quantum Next?
- 4 Quantum Computing Stocks That Could Help Make You a Fortune
Günlük aralık
23.32 27.33
Yıllık aralık
0.87 27.33
- Önceki kapanış
- 24.01
- Açılış
- 23.32
- Satış
- 26.87
- Alış
- 27.17
- Düşük
- 23.32
- Yüksek
- 27.33
- Hacim
- 112.400 K
- Günlük değişim
- 11.91%
- Aylık değişim
- 77.24%
- 6 aylık değişim
- 239.27%
- Yıllık değişim
- 2614.14%
21 Eylül, Pazar