통화 / QBTS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QBTS: D-Wave Quantum Inc
26.87 USD 2.86 (11.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QBTS 환율이 오늘 11.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.32이고 고가는 27.33이었습니다.
D-Wave Quantum Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- D-Wave Quantum Is Skyrocketing Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- QBTS Hits New High Amid Fed Rate Cut, Quantum Growth: Buy Now or Wait?
- 트럼프 행정부, 양자 컴퓨팅 전략 확대 계획 중이라고 사이버스쿱 보도
- Trump administration plans quantum computing strategy expansion, Cyberscoop says
- IonQ, Rigetti Computing and D-Wave Quantum
- Why D-Wave Quantum Stock Popped Today
- Quantum Stocks Break Out: What's Next for IONQ, RGTI and QBTS?
- QBTS Stock Up 47% in a Month: More Upside Ahead With Advantage2?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- QBTS: D-Wave Quantum Stock Soars as Asia-Pacific Bookings Explode 83%
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- NVDA or QBTS: Which is the Better Bet for Quantum Investors in 2025?
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- D Wave Quantum, 사상 최고치 20.56달러 기록
- D Wave Quantum stock hits all-time high at 20.56 USD
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- 3 Quantum Computing Stocks to Buy Now
- 양자 주식 추적기: 아이온큐 목표주가 상향, 리게티 25% 급등, 엔비디아의 새로운 양자 투자
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Stock-Split Watch: Is D-Wave Quantum Next?
- 4 Quantum Computing Stocks That Could Help Make You a Fortune
- 옵션 코너: 디-웨이브 퀀텀이 통계적으로 여전히 숏 스퀴즈 후보일 수 있는 이유
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
일일 변동 비율
23.32 27.33
년간 변동
0.87 27.33
- 이전 종가
- 24.01
- 시가
- 23.32
- Bid
- 26.87
- Ask
- 27.17
- 저가
- 23.32
- 고가
- 27.33
- 볼륨
- 112.398 K
- 일일 변동
- 11.91%
- 월 변동
- 77.24%
- 6개월 변동
- 239.27%
- 년간 변동율
- 2614.14%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K