Valute / QBTS
QBTS: D-Wave Quantum Inc
26.87 USD 2.86 (11.91%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QBTS ha avuto una variazione del 11.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.32 e ad un massimo di 27.33.
Segui le dinamiche di D-Wave Quantum Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QBTS News
Intervallo Giornaliero
23.32 27.33
Intervallo Annuale
0.87 27.33
- Chiusura Precedente
- 24.01
- Apertura
- 23.32
- Bid
- 26.87
- Ask
- 27.17
- Minimo
- 23.32
- Massimo
- 27.33
- Volume
- 112.400 K
- Variazione giornaliera
- 11.91%
- Variazione Mensile
- 77.24%
- Variazione Semestrale
- 239.27%
- Variazione Annuale
- 2614.14%
20 settembre, sabato