KurseKategorien
Währungen / ORCL
Zurück zum Aktien

ORCL: Oracle Corporation

296.60 USD 4.90 (1.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORCL hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 292.00 bis zu einem Hoch von 303.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oracle Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORCL News

Tagesspanne
292.00 303.82
Jahresspanne
118.86 345.72
Vorheriger Schlusskurs
301.50
Eröffnung
303.03
Bid
296.60
Ask
296.90
Tief
292.00
Hoch
303.82
Volumen
40.473 K
Tagesänderung
-1.63%
Monatsänderung
34.11%
6-Monatsänderung
112.22%
Jahresänderung
74.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K