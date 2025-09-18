通貨 / ORCL
ORCL: Oracle Corporation
296.60 USD 4.90 (1.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORCLの今日の為替レートは、-1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり292.00の安値と303.82の高値で取引されました。
Oracle Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ORCL News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Why the $300 billion Oracle-OpenAI deal could be fueling an AI bubble
- The Company Leading the “Model T Moment” of AI Investing
- This AI Dark Horse Just Joined the Trillion-Dollar Club -- and It Could Be the Market's Most Overlooked AI Stock
- Will Oracle's Expanding Cloud Partnerships Fuel Long-Term Upside?
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- Markets Panicked After the Fed Rate Cut. Smart Investors Shouldn't.
- Oracle’s Dual Advantage: Can AI And Cloud Drive Growth Despite Debt? (NYSE:ORCL)
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
- DAデビッドソン、Diebold Nixdorf株の買い推奨を維持、目標株価80ドル
- Stock Market News for Sep 18, 2025
- Larry Ellison Has $384 Billion in These 3 Stocks -- Are They Worth Buying Right Now?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Moody’s stuns with urgent call on Oracle’s future
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock With a $455 Billion Revenue Pipeline Will Be Worth $3 Trillion in 5 Years
- JMPはYouTubeの強みを評価し、Alphabet株に250ドルの目標価格で格付けを維持
- Oracle Could Take a Stake in TikTok. Here's What Investors Should Know.
- The Oracle Of AI Or Waiting For An OpenAI Disaster? (Rating Upgrade) (NYSE:ORCL)
- Prediction: These 2 AI Stocks Will Be the Biggest Winners From Oracle's Huge Cloud Computing Push. (Hint: Oracle's Not One)
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- ピチャイ・スンダル、81億ドル相当のAlphabet（GOOGL）株を売却
1日のレンジ
292.00 303.82
1年のレンジ
118.86 345.72
- 以前の終値
- 301.50
- 始値
- 303.03
- 買値
- 296.60
- 買値
- 296.90
- 安値
- 292.00
- 高値
- 303.82
- 出来高
- 40.473 K
- 1日の変化
- -1.63%
- 1ヶ月の変化
- 34.11%
- 6ヶ月の変化
- 112.22%
- 1年の変化
- 74.43%
