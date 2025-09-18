クォートセクション
通貨 / ORCL
ORCL: Oracle Corporation

296.60 USD 4.90 (1.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ORCLの今日の為替レートは、-1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり292.00の安値と303.82の高値で取引されました。

Oracle Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
292.00 303.82
1年のレンジ
118.86 345.72
以前の終値
301.50
始値
303.03
買値
296.60
買値
296.90
安値
292.00
高値
303.82
出来高
40.473 K
1日の変化
-1.63%
1ヶ月の変化
34.11%
6ヶ月の変化
112.22%
1年の変化
74.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K