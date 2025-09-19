FiyatlarBölümler
Dövizler / ORCL
ORCL: Oracle Corporation

308.75 USD 12.15 (4.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ORCL fiyatı bugün 4.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 297.33 ve Yüksek fiyatı olarak 311.01 aralığında işlem gördü.

Oracle Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
297.33 311.01
Yıllık aralık
118.86 345.72
Önceki kapanış
296.60
Açılış
299.25
Satış
308.75
Alış
309.05
Düşük
297.33
Yüksek
311.01
Hacim
48.147 K
Günlük değişim
4.10%
Aylık değişim
39.60%
6 aylık değişim
120.91%
Yıllık değişim
81.57%
21 Eylül, Pazar